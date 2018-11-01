İş ararken işveren oldu

Amasya'da yaşayan Medine Kürkçü, iş ararken haberdar olduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri sayesinde işyeri açarak 10 kişiye de iş imkanı sağladı. Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunu 45 yaşındaki Medine Kürkçü, 3 yıl önce garsonluk yapmak için iş ararken KOSGEB tarafından kadınlara yönelik girişimcilik kursundan haberdar oldu. Yıllardır iş kurma hayali bulunan 2 çocuk annesi Kürkçü, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak sertifikasını aldı. KOSGEB'den aldığı 30 bin lira hibe desteği ile mantı evi açan Kürkçü, "Daha fazla büyüyüp daha fazla kişiye iş vermeyi amaçlıyorum. Anadolu Mantı Evi isim hakkını almak için TÜRKPATENT'e başvurdum. Hedefim daha çok büyüyüp isim hakkımı aldıktan sonra Türkiye genelinde, hatta Avrupa'da mantı evi zinciri kurmak" diye konuştu.
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