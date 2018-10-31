  • Ekonomi
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:53
  • Gazete

İstanbul Havaliman'ında ilk uçuş heyecanı

Dünyanın yeni kavşağı ’nda ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Bugün 11.10’da İstanbul- Ankara arasında ’nin - 300 uçağı kalkacak

İlk uçuş heyecanı
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak kapılarını açtı. İlk etabı yıllık 90 milyon yolcuya hizmet edecek olan mega projede, ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Havalimanında ilk tarifeli uçuş bugün İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirilecek. 'nin - 300 uçağı 11.10'da kalkacak. 349 kişi tarihe tanıklık edecek. Havalimanından havalanacak ikinci tarifeli sefer ise yine Boeing'in 737-800 uçağıyla 'ye gerçekleştirilecek. İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak. Böylece İstanbul Havalimanı, adeta dünyaya köprü olacak. İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında yıl sonunda 2 bin iniş-kalkışa ulaşılacak. Havalimanına Havaist'in İST1-İST2-İST7- İST19 hatları ve 'nin H2-H3-H4 hatlarıyla ulaşılabilecek.



Türk Hava Yolları personeli İstanbul Havalimanı'nda yeni kıyafetleri ile hizmet veriyor.


TARİHİ UÇUŞLAR
Destinasyon: İstanbul-Ankara
Saat: 11.10
Uçak: Boeing 777-300
Kapasite: 349 kişi
Havayolu: THY
Uçuş kodu: TK 2124
Bilet fiyatı: 59 lira

Destinasyon: İstanbul-KKTC
Saat: 17.30
Uçak: Boeing 737-800
Kapasite: 189 kişi
Havayolu: THY
Uçuş kodu: TK 978
Bilet fiyatı: 179 lira



DÜNYA GÜNDEMİNDE
İstanbul Havalimanı dünya medyasında geniş yankı buldu.
Deutsche Welle: Berlin, böyle bir şeyi ancak rüyasında görür.
Independent: İstanbul havacılık merkezi için ideal bir konumda.
El Cezire: Erdoğan dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı'nı açtı.
BBC: 200 milyon kapasitesiyle İstanbul Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta'nın 2 katı.
RTBF: İstanbul, küresel bir kavşak haline getirilmek isteniyor.
Handelsblatt: Türkiye havacılık dünyasının merkezi olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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