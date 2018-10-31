  • Ekonomi
  • 31.10.2018 07:27
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 07:27

süresi uzatıldı! İmar Barışı son başvuru tarihi ne zaman?

olarak adlandırılan başvuru süresi 'de yayımlanan karar ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

İmar Barışı süresi uzatıldı!

Başkan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.

Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi gereğince verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen 'nda 8 Haziran'da başlayan başvurular bugün sona erecekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim tarihi itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin kişinin "İmar Barışı" için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

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