Çin para birimi yuan, Nisan ayının ortasından beri kademeli olarak değer kaybediyor ve 30 Ekim itibarıyla geçtiğimiz on yılın en düşük seviyesine gerileyerek psikolojik sınır olan 7'ye daha çok yaklaştı. NYT'de yer alan habere göre yuanın dolar karşısında değer kaybetmesi, Çinli ihracatçılara büyük bir avantaj sağlaması sebebiyle ABD'nin istemeyeceği bir senaryo.

Yuanın değer kaybının Çin için başka bir avantajı da, Trump yönetiminin Çin'e uyguladığı yaptırımları görmezden gelecek seviyede bir fiyat farkına sebep olması. Dolar kurunun artışı, Çinli ihracatçıların ürünleri dolar bazından daha ucuza satarak kâr edebilmelerini sağlayacak. Çinli ihracatçıların daha düşük dolar fiyatından ürünlerini satabilecek olması ise ürünlere uygulanan yaptırım yüzdesi miktarını geçersiz kılacak.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.