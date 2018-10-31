Durmak yok yola devam

Gayrimenkul sektörünün, talep açısından zaman zaman dalgalanmaların yaşandığı bir yıl geçirdiğini söyleyen GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, son yıllarda edindiği bilgi birikimi sayesinde, oldukça esnek bir yönetim tarzı sergilediğini belirtti. Yetgin, "Hem üretim hem de finansal anlamda eksiklikleri- nin giderilmesiyle, çok daha başarılı ve katma değerli çalışmalar yapılacağı ortada. Sermaye piyasasında sektör için yeni bir finansal kaynak olarak Gayrimenkul Sertifikası, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Altyapı GYO'larının daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi, gayrimenkul sektörünün önünü açıyor" dedi
SEKTÖR 9 AYDA IVMELENDI
2018 yılının ilk 9 ayında sektöre ivme kazandıracak önemli adımlar atıldığının da altını çizen Yetgin, "Tapu harcı ve KDV oranının indirilmesiyle birlikte, kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından, GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak güç birliğine giderek 15 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında geniş kapsamlı bir kampanya gerçekleştirdik. Tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası, bankaların 0,98 faizle konut kredisi desteği sağlamasıyla birlikte sektörde büyük bir ivme yarattı" dedi.
SEKTÖR 9 AYDA IVMELENDI
2018 yılının ilk 9 ayında sektöre ivme kazandıracak önemli adımlar atıldığının da altını çizen Yetgin, "Tapu harcı ve KDV oranının indirilmesiyle birlikte, kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından, GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak güç birliğine giderek 15 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında geniş kapsamlı bir kampanya gerçekleştirdik. Tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası, bankaların 0,98 faizle konut kredisi desteği sağlamasıyla birlikte sektörde büyük bir ivme yarattı" dedi.
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