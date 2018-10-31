Akdeniz Fatih’i

Türkiye, tüm küresel oyunları yerle bir etti. Ekonomisi üzerine kurulan tuzaklara fırsat vermedi. Yatırımlar, hız kesmeden devam etti. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünde dünyanın en büyük havalimanının açılışını İstanbul'da gerçekleşti. Büyüyen ve gelişen Türkiye, bir gurur daha elde etti.
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Yerli sondaj gemisi Fatih, büyük bir çaba ve gayretin sonucunda Doğu Akdeniz'e indi. Geçtiğimiz mayıs ayında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Akdeniz'e uğurlanan Fatih, ilk sondajını açmak için faaliyete geçti. Fatih gemisi, Akdeniz'deki ilk sondajını Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla "Alanya-1" kuyusunda gerçekleştirdi. "Alanya-1" kuyusu ile sondaja başlaması planlanan gemide 200'den fazla yerli ve yabancı uzmanın görev alacağı öğrenildi. Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, Ekim sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondaja başlanacağını ifade ederek, "Fatih, Antalya'da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda" diye konuşmuştu. Antalya açıklarında derin deniz sondajı yapılacağını belirten Dönmez, "2 bin 500 metre derinlik söz konusu. Deniz tabanından itibaren de 5 bin ila 6 bin metre aşağıya inilecek. Son derece modern ve teknolojik bir altyapıyı kullanıyoruz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık" dedi.
12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ
Fatih gemisi, çalışmalarına öncelikle Akdeniz'de yoğunlaşacak. 229 metre uzunluğundaki Fatih, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor. Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye elverişli gemi, çalışmalarını iş güvenliği standartlarına uygun ve çevre dostu olarak sürdürecek.
Barış ŞİMŞEK
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Yerli sondaj gemisi Fatih, büyük bir çaba ve gayretin sonucunda Doğu Akdeniz'e indi. Geçtiğimiz mayıs ayında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Akdeniz'e uğurlanan Fatih, ilk sondajını açmak için faaliyete geçti. Fatih gemisi, Akdeniz'deki ilk sondajını Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla "Alanya-1" kuyusunda gerçekleştirdi. "Alanya-1" kuyusu ile sondaja başlaması planlanan gemide 200'den fazla yerli ve yabancı uzmanın görev alacağı öğrenildi. Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, Ekim sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondaja başlanacağını ifade ederek, "Fatih, Antalya'da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda" diye konuşmuştu. Antalya açıklarında derin deniz sondajı yapılacağını belirten Dönmez, "2 bin 500 metre derinlik söz konusu. Deniz tabanından itibaren de 5 bin ila 6 bin metre aşağıya inilecek. Son derece modern ve teknolojik bir altyapıyı kullanıyoruz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık" dedi.
12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ
Fatih gemisi, çalışmalarına öncelikle Akdeniz'de yoğunlaşacak. 229 metre uzunluğundaki Fatih, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor. Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye elverişli gemi, çalışmalarını iş güvenliği standartlarına uygun ve çevre dostu olarak sürdürecek.
Barış ŞİMŞEK
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