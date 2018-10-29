Başkan Erdoğan: Havalimanı değil zafer anıtı Başkan Erdoğan’ın, “Bu bir havalimanı değil, zafer anıtı” şeklinde tanımladığı Yeni Havalimanı, son 5 yıldaki tüm saldırılara rağmen, geri adım atmayan güçlü liderin vizyonuyla bugün açılıyor









SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ

Geçen yılki referandumun ardından bu yıl yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye, güçlü liderin etrafında kenetlenerek tüm bu operasyonları boşa çıkarttı. Dünyada son 10 yılda yapılan 10 mega projenin 6'sını Türkiye gerçekleştirdi.



YENİ TÜRKİYE'NİN VİZYONU

Havalimanının hizmete girmesinin ardından şirket, yıllık KDV dahil 1.1 milyar euro olmak üzere, 25 yılda KDV dahil 26 milyar euro kira ödeyecek. Böylece devletin kasasına tek kuruş harcanmadan KDV'si ile birlikte 176 milyar liradan fazla para girecek. Bugün açılacak olan havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu bir havalimanı değil, bir zafer anıtı" sözlerinde dile getirdiği gibi, yeni Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyması bakımından tarihi bir önem taşıyor.





SABAH Türkiye, Mayıs 2013'te ekonomide tarihinin en büyük başarılarına imza attı. Kredi notu iki derecelendirme şirketi tarafından yatırım yapılabilir seviyeye çıkarken, faiz yüzde 4.6'ya, enflasyon tek haneye, borsa ise 95 bine ulaştı. Yine bu dönemde ihale tutarı 100 milyar dolara ulaşan Yeni Havalimanı, Nükleer Santral gibi birçok önemli altyapı yatırımının fitili ateşlendi. Ekonomide kendine yeter hale gelen Türkiye, o tarihten sonra, büyük bir saldırıya maruz kaldı. Gezi Parkı olayları ile başlayıp, 17-25 Aralık operasyonları, MİT Tırları, hendek siyaseti, not indirimleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve son olarak kur atağı ile devam eden saldırıların tek hedefi, Türkiye'yi diz çöktürmekti.Geçen yılki referandumun ardından bu yıl yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye, güçlü liderin etrafında kenetlenerek tüm bu operasyonları boşa çıkarttı. Dünyada son 10 yılda yapılan 10 mega projenin 6'sını Türkiye gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 'nden Marmaray'a, Avrasya Tüneli'nden Ovit Tüneli'ne kadar birçok projeyi hayata geçiren Türkiye, şimdi de dünyanın en büyük havalimanının ilk fazını açıyor. Üstelik tüm engellemelere rağmen... Gezi olayları döneminde de hedef tahtasına konulan Yeni Havalimanı, açılmasına az bir süre kalan ikinci bir Gezi kalkışması denemesi ile bu yılın mayıs ayında tekrar hedef haline getirilmeye çalışılsa da kamuoyu bunlara bir kez daha prim tanımayarak, 2023 vizyonuna sahip çıktı. Cengiz/Kalyon/Limak/Kolin/Mapa Ortak Girişim Grubu'nca, KDV dahil 26 milyar 140 milyon euroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesi kazanılan, 76.5 milyon metrekare alana yapılan ve 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanı, 225 bin kişiye istihdam sağlayacak.Havalimanının hizmete girmesinin ardından şirket, yıllık KDV dahil 1.1 milyar euro olmak üzere, 25 yılda KDV dahil 26 milyar euro kira ödeyecek. Böylece devletin kasasına tek kuruş harcanmadan KDV'si ile birlikte 176 milyar liradan fazla para girecek. Bugün açılacak olan havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu bir havalimanı değil, bir zafer anıtı" sözlerinde dile getirdiği gibi, yeni Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyması bakımından tarihi bir önem taşıyor. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER