Turkuvaz Medya'nın İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlediği, Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi'nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programının en önemli ayağı olan enflasyonla mücadele için tüm STK, iş insanları, birlik ve özel sektöre yapılan çağrılar sonrası, tamamen gönüllülük esasına dayalı başlatılan desteklerin adeta seferberliğe dönüştüğünü söyledi. Albayrak üretime, teknolojiye, ihracata dayalı büyüme ile Türkiye'yi "Büyük ve güçlü Türkiye" yolculuğuna hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.



OMUZ OMUZA VERİLDİ

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Albayrak, ülkenin önde gelen marka ve perakende zincirlerinden mahalle bakkallarına, pazarcılara kadar herkesin omuz omuza verdiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Özellikle hafta sonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkânlarda yer aldığını gördük. Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra kasım ve aralıktaki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz" dedi.







EN BÜYÜK SALDIRI ATLATILDI

Albayrak, Türkiye'nin aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan bu spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattığının altını çizdi. Bakan Albayrak, "Bazıları farkında veya değil. Günü gelince onlara belki detaylı anlatacağız. Ama ağustosta yaşanan süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinin maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır. Hacmi, derinliği, koordinasyonu... Eylül ayı. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik operasyonlara maruz kaldı Türkiye" şeklinde konuştu.



YATIRIMCILARIN GÜVENİ ARTIYOR

Türkiye'yle ilgili temmuz ve ağustos aylarında başlayan ve eylülde devam eden yoğun bir şekilde ekonomik saldırı altındaki dönemin dağılmaya başladığını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Şunu tüm dünya çok net şekilde görüyor; Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tüm spekülatif ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama atılan adımlar ve tüm bu spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen aksiyon planları ve süreçleri doğru teşhis eden ayakları yere basan rasyonel bir orta vadeli program, Yeni Ekonomik Program'la (YEP) birlikte Türkiye, her bir paydaşın güvenini kazanacak bir süreci başarıyla orta koydu."







KURDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Albayrak, kurdaki volatilitenin önüne geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü seyrin kendisini gösteremeye başladığını vurgulayarak, "Bu sürecin attığımız adımlarla daha da güçlenerek, sağlam şekilde gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın. Ekonomide dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahidiz" diye konuştu. Bakan Albayrak, son rakamların ihracatın arttığını ve dengelenmenin yürüdüğünü güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.



ZORLU DÖNEME HAZIRIZ

Albayrak, küresel ekonomide yeni zorlukların belirdiği bir döneme yaklaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin böylesi bir döneme güçlü altyapı hazırlıklarıyla girdiğini söyledi. Bakan Albayrak, "2019-2020 Yılında bir de bakacağız ki Türkiye'nin bu 2018 yılında yaşadıkları ve bağışıklık, reel sektör, finans ve sermaye piyasaları sistemini dönüştürmek için attığı bu adımlar Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladı" dedi.



ŞEHİR EFSANELERİ BİRER BİRER YIKILIYOR

Albayrak, ekonomide şehir efsanelerinin birer birer yıkıldığını ifade ederek, "Biz ithalata dayalı ihracat yapıyoruz. Ne kadar düzenlenirse düzenlensin, bizim ithalatımızı dizginlememiz mümkün değil" şeklindeki önyargının da tarihe karışmaya başladığını söyledi. Son dönemde ithalata dayalı cari harcamalardaki düşüşe dikkati çeken Albayrak, "Son 3-5 aylık dengelenme nerede yaşanıyor? İthalata dayalı cari harcamalardaki düşüşte yaşanıyor. Gereksiz, yerli ikamesi olan, lüks tüketim veya gereksiz tüketime dayalı ithalatı, köpüğü aldıkça, ihracat-ithalat dengesindeki makas daralıyor" dedi.



DÜN TÜRKİYE DİYEN BUGÜN İTALYA'YI DÜŞÜNÜYOR

Albayrak, atılan adımlar sayesinde kötü dönemin geride bırakıldığını kaydederek, "Dün Türkiye'nin bu süreçten nasıl çıkacağını, çıkabileceğini tribünden izleyenler, gülerek özellikle, bugün İtalya'nın Avrupa için oluşturduğu riskten nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünerek konuşuyorlar. Şu anda gündem o bölgede ve dünyada" diye konuştu. Albayrak, şunları söyledi: "Dünyanın birinci gündemi ekonomi ve ekonomide de kendi çıkarları her ülkenin birinci önceliğidir. Herkes dünyanın çok ciddi kırılmalar yaşadığı bu dönemde çıkarlarını korumak, finansal yapılarını güçlendirmek için kendisine özgü modelleri devreye sokuyor."







KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞIYOR

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılan firma sayısı bin 700'ü aşarken, enflasyonun fitilini ateşleyen gıda fiyatlarına karşı Türkiye, dünyada örneği olmayan bir model üzerinde çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası'nın çok yakın süreçte TBMM'ye geleceğini bildirerek, "İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkânlarının artırılması sağlanacak" dedi. Bakan Albayrak, soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçileceğini kaydetti. Albayrak, "Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak, bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalıştıklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız. Sadece tarımda değil tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonla üretici fiyatlarındaki artışa neden olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak. Tüm üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek veremeye devam edeceğiz."







TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞACAK

Albayrak, dünyada yaşanan tüm gelişmeleri detaylı olarak takip ettiklerini, tartıştıklarını, atmaları gereken adımları ve devreye sokmaları gereken stratejileri, aksiyon planlarını adım adım devreye soktuklarını anlattı. "İşte her geçen gün çok daha güçlü adımlarla Türkiye'nin ekonomisi, makroekonomik göstergeleri, para birimiyle birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı yeni bir sürecin arefesindeyiz" diyen Albayrak, dünyanın 2008'den bugüne miras olarak kalan, hâlâ çözülemeyen bazı sorunların etkisinin artarak devam ettiği bir iklime doğru 2020'lere hızla ilerlediğini, Türkiye'nin çok daha güçlü altyapı adımlarıyla bu sürece hazırlandığını vurguladı. Albayrak, "Yeterki, suni gündemlere takılıp ortak akılla ana meselelere çözüm bulmaktan uzaklaşmayalım. Çok büyük bir sıçrayışı 2023 hedefi doğrultusunda hep birlikte sağlayacağız. İşte bu yüzden bu ve benzeri panellerin, zirvelerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.