  • Ekonomi
  • 26.10.2018 10:30
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 11:01

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 194 milyon Liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00'den itibaren başladığını açıkladı.

Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan "Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 Milyon Liralık destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Bu yılın ilk 3 aylık dönemindeki 269 Milyon Liralık desteğimizle birlikte; ilk 6 ay için üreticilerimize toplam 463 Milyon Liralık çiğ süt desteği ödemiş olacağız. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün başlıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar