Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan "Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 Milyon Liralık destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Bu yılın ilk 3 aylık dönemindeki 269 Milyon Liralık desteğimizle birlikte; ilk 6 ay için üreticilerimize toplam 463 Milyon Liralık çiğ süt desteği ödemiş olacağız. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.