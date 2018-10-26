Emekli olma şartlarını yerine getiren binlerce kişiye sosyal güvenlik uzmanları bir uyarıda bulundu. Emeklilik başvurusu için ocak ayını beklemek istemeyen vatandaşların 200 ile 563 lira arasında bir kaybının olabileceğini belirtti. Peki ama emeklilik şartını dolduranların belgelerini ne zaman vermesi gerekir? İşte detaylar...
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