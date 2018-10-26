  • Ekonomi
  • 26.10.2018 10:57
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 10:57

olacak binlerce çalışana uyarı! Ocak ayını bekleyin

liği yaklaşan ve emeklilik kriterlerini tamamlayan binlerce kişiye uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. 2018 yılında emekliliği dolmuş ve emeklilik planı yapan vatandaşların ocak ayına kadar beklemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunulurken, 200 ile 563 lira arasındaki bir avantajın söz konusu olduğu açıklandı.

Emekli olma şartlarını yerine getiren binlerce kişiye sosyal güvenlik uzmanları bir uyarıda bulundu. Emeklilik başvurusu için ocak ayını beklemek istemeyen vatandaşların 200 ile 563 lira arasında bir kaybının olabileceğini belirtti. Peki ama emeklilik şartını dolduranların belgelerini ne zaman vermesi gerekir? İşte detaylar...

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