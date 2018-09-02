Hata Bloomberg’den zarar yok

Halkbank 'ta cuma gecesi döviz kuru bilgilerinin internet te 39 dakika süreyle hatalı yer almasının perde arkası aralandı. Hatanın Bloomberg 'den kaynaklandığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, sistemsel sorun olduğu saatlerde EFT ve swift sistemi kapalı olduğu için para çıkışı olmadı, tüm işlemlere anında bloke konuldu. Banka ve müşterilerde herhangi bir kâr veya zarar oluşmadı. Banka hatalı veri akışı sağlayan Bloomberg hakkında hukuki işlem başlatacak.Bütün dünyada bankalar uygulayacakları kur bilgileri de dahil birçok finansal datayı Bloomberg veya Reuters gibi sistemlerden otomatik olarak sağlıyor. Bu hizmetler için söz konusu kuruluşlara para ödeniyor. Veri kaynaklarından gelen kur bilgilerini bankalar kendi sistemlerine aktarıyor. Cuma gecesi başta Halkbank ve ING olmak üzere birçok bankada da kur bilgilerinin hatalı yayınlanması Bloomberg'in BGN (Bloomberg Generic) sisteminden kaynaklandı. Şöyle ki, cuma gecesi Bloomberg BGN sistemine swap pointlerini yanlış girdi. Swap point, ne demek derseniz... Foreks piyasası 7/24 çalışıyor. Siz burada kuru belirlerken dünya piyasalarıyla entegre hareket ediyorsunuz. Dünya piyasalarında dolar/ TL yarın valörde ( faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarih), Türkiye'de ise bugün valörde işlem yapılıyor. Arada oluşan farkı kapatmak için de faiz farkı alınıyor. Bu alınan faiz farkına da swap point deniliyor. Faiz farkı üzerinden döviz kuru güncelleniyor. İşte Bloomberg BGN'de cuma gecesi bu swap point verisini sisteminde hatalı yayınladı.

BLOOMBERG'İN İTİBARI SARSILDI

Halkbank, Bloomberg'in hatalı veri aktarımını tespit ettikten sonra şirket yetkilileriyle görüştü. Şirket hatasını kabul ederek, güncelleme yaptı. Burada sorulması gereken şu? Birçok bankadan 'swap point'lerini toplayan Bloomberg'in bu gelen rakamların ortalamasını alıp, o veriyi sisteme koyması gerekirken yapmadığı... Uzmanlar, Bloomberg'in verileri hatalı yayınlamasıyla itibarının sarsıldığını belirtiyor.

PEKI Halkbank'ın internet sitesinden o saatte döviz işlemi yapıldı mı? Bloomberg kaynaklı hatalı kur datasıyla sınırlı sayıda işlem gerçekleşse de bunlar banka tarafından tespit edilip iptal edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarında olduğu gibi söz konusu tutar milyarlarca dolar filan değil. 4 milyon dolar tutarındaki işlemlere de anında bloke konuldu ve iptal edildi. Söylentilerin aksine düşük kurdan yapılan sınırlı sayıdaki alım, swift ve EFT sistemi o saatte kapalı olduğu için müşteri hesaplarından başka yere transfer olmadı. Dolayısıyla bankanın ve müşterilerinin kâr veya zararı yok.dönemde ABD'nin haber sitesi Bloomberg Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik darbenin en önemli aktörlerinden birisi olunca kamu, şirketi radarına almıştı. Hazine Müsteşarlığı'ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Borsa İstanbul 'dan bankalara kadar tüm aktörler Bloomberg'in veri ekranını kullanıyordu. Finansal datalar da onların terminallerinden geliyordu. Birçok kamu kurumunda terminallerin kapatılmasına başlandı. Halkbank'ta da 40 terminal kapatılırken böyle hatalı veri akışının olması manidar...

BLOOMBERG'E HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK