TL mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, döviz mevduatlarında ise artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 20'ye, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 16'ya yükseltildi.
TL’ye yatıran kazanacak
Etiketler: faiz , döviz , TL , Cumhurbaşkanı , Resmi Gazete
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.