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’ye yatıran kazanacak

TL’ye yatıran kazanacak
TL mevduaarının getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, mevduatlarında ise artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre; döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 20'ye, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 16'ya yükseltildi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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