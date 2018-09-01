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İş kurana 8 bin 402 TL

İş kurana 8 bin 402 TL
İş kurmak isteyen gençlere artık vergi teşviğinin yanı sıra prim desteği de var. 18-29 yaş aralığında yeni iş kuran gençler 1 yıllık prim teşviğinden yararlanabiliyor. Bir yıllık teşvik 8 bin 402 lirayı buluyor. 'ya 4b statüsünde ilk defa tescil işlemi 1 Haziran 2018 tarihinden sonra olan gençler bu prim teşviğini almaya hak kazandı. Destek, ayda 700 ve toplamda yıllık olarak 8 bin 402 lira olacak. Teşvikten yararlanmak için şu şartlar gerekiyor:

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yaş arasında olmak.

Gencin, 1 Haziran 2018 tarihinden sonra SGK 4b (esnaf) statüsünde ilk defa tescil işleminin yapılması ve kendi işini kurması.

Teşvikten yararlanacak gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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