Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...
Stajyerlik sigortası olanların yetim aylığı kesilir mi?
Etiketler: Ali Şerbetçi
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