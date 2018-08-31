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Bakanı'ndan ta açıklaması

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ta dönemini başlatacaklarını ifade ederek, 'Bakanlık olarak, kuruluşlarımızda uygun yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçların satın alınması ve kiralanması ile akaryakıt ve benzeri giderlerde yüzde 30'a varan tasarruf hedefliyoruz' dedi.

Akaryakıtta tasarruf dönemi

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'den itibaren kiralama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temini konusunda yerlilik oranına haiz elektrikli ve hibrit araçların tercih edilmesi gerektiğinideğerlendirdiklerini bildirdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları'na ilişkin atılan adımlarla yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretimin artırıldığını belirten Dönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

YÜZDE 30'A VARAN TASARRUF SAĞLANACAK
"Diğer sektör politikalarıyla birlikte yenilenebilirin kardeşi sayılabilecek depolama ve temiz enerji teknolojilerinin 'de üretimine dair pazarın oluşmasını da bekliyoruz. Orta ve uzun vadede, Türkiye'de ulaştırma emisyonları elektrik emisyonlarını geçebilir. Yani enerji politikası sadece elektrik değil, diğer sektörlerdeki temiz yakıt kullanımını ve teknolojilerini de özendirici bir sinyal taşımalıdır. Bakanlık olarak bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda uygun yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçların satın alınması ve kiralanması ile ve benzeri giderlerde yüzde 30'a varan bir hedefliyoruz. Konuyla ilgili olarak çalışmalarımız sürüyor."

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 21:57
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