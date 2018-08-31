Son dakika: Tasarrufa teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname Resmi Gazete'de yayımladı.

TL HESABINDA VERGİ SIFIRLANDI, DÖVİZ HESABINDA ARTIRILDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.

Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. Yeni vergi oranları, 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.