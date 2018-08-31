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Son dakika: Tasarrufa teşvik kararnamesi yayımlandı

Son dakika haberine göre mevduat hesaplarına yeni vergi düzenlemesini içeren tasarrufa teşvik amacıyla hazırlanan kararname 'de yayımlandı.

Tasarrufa teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname 'de yayımladı.

TL HESABINDA VERGİ SIFIRLANDI, DÖVİZ HESABINDA ARTIRILDI
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.

Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. Yeni vergi oranları, 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 07:05
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