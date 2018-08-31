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kolaylığı

Mükellefe vergi kolaylığı
Yeniden yapılandırma kanunuyla mükelleflere getirilen matrah ve vergi artırımı imkanından yararlanmak için son başvuru süresi bugün doluyor. Mükellefler, son 5 yıla ilişkin beyan ettikleri matrahı ile ödedikleri vergileri artırmaları halinde, ilgili yıllara ilişkin vergi incelemesine tabi olmayacak. Geçmiş yıllara ilişkin beyanname veren ancak zarar ve gibi nedenlerle vergi beyan etmeyen veya gelir elde ettiği halde bu gelirlerini gizleyenler de dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de bu imkandan yararlanacak. Bildirimler için damga vergisi alınmayacak.
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