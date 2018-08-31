Para biriminin hızla değer kaybetmesi nedeniyle zor günler yaşayan Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istedi. IMF de, Arjantin'in, Haziran ayında anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılması talebine olumlu yanıt verdi. IMF Başkanı Christine Lagarde, "Hükümetin, yeniden düzenlenen politika planlarını geliştirmesine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu vurguladım" değerlendirmesinde bulundu. IMF, Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık standby anlaşmasını Haziran ayında resmen onaylamıştı. Anlaşma kapsamında Arjantin'de memurların ve emeklilerin maaşlarına zam yapılmayacak. Ayrıca elektrik ve su tüketim fiyatları yüzde 30 yükseltilecek.
İşte IMF bu!
Arjantin IMF ile anlaştı. IMF talepleri sıraladı: Memura ve emekliye zam yapılmasın, su-elektrik fiyatları artsın
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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