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İşte bu!

ile anlaştı. IMF talepleri sıraladı: Memura ve emekliye yapılmasın, su-elektrik fiyatları artsın

İşte IMF bu!
Para biriminin hızla değer kaybetmesi nedeniyle zor günler yaşayan Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istedi. de, 'in, Haziran ayında anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılması talebine olumlu yanıt verdi. IMF Başkanı Christine Lagarde, "Hükümetin, yeniden düzenlenen politika planlarını geliştirmesine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu vurguladım" değerlendirmesinde bulundu. IMF, Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar verilmesini öngören 3 yıllık standby anlaşmasını Haziran ayında resmen onaylamıştı. Anlaşma kapsamında Arjantin'de memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılmayacak. Ayrıca elektrik ve su tüketim fiyatları yüzde 30 yükseltilecek.
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