Piyasalarda en çok takip edilen konuların başında her dönem olduğu gibi yine altın fiyatları geliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ve yaz sezonunun son dönemlerinde evlenmek için gün sayan çiftler altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki gram altın ve çeyrek altında son durum ne? İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

ALTIN NE KADAR?