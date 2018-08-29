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: Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve fiyatları (29 Ağustos 2018 altında son durum)

Vatandaşların son dönemde en çok merak ettiği konuların başında altın fiyatları geliyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar neticesinde zaman zaman iniş ve çıkış gösteren altın fiyatları en çok aranan konuların başında geliyor. İşte altın piyasasında son durum...

Piyasalarda en çok takip edilen konuların başında her dönem olduğu gibi yine altın fiyatları geliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ve yaz sezonunun son dönemlerinde evlenmek için gün sayan çiftler altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki gram altın ve çeyrek altında son durum ne? İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

ALTIN NE KADAR?

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 09:37
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