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Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, gecelik vadedeki işlemler için bankaların alabilme limitlerini iki katına çıkardı.

Merkez Bankasından yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, tarihli açıklama ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 09:08
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