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Sağlıkta yerli teşvik yağacak

Sağlıkta yerli teşvik yağacak
Türkiye, dövizdeki kur oyunlarına karşılık sağlıkta yerli ve milli üretim hamlesi yaptı. Sağlıkta 10 milyar dolarlık ithal ürünleri yerli ve milli üretime çevirmek için harekete geçildi. ve , sağlık ürünlerinin alımında yerli ve milli ürünlere öncelik verecek, 'de üretilmeyen ürünlerin ise yerli üretimini teşvik edecek. Tıbbi cihaz ve sağlık sarf malzemelerinde ya yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Kamu alımlarında yerli firma tercih edilecek.

SAFURE CANTÜRK
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