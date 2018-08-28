Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yurt dışındaki vatandaşlara vereceği tez ve araştırma bursu için başvurular 3 Eylül'de sona erecek. Burs programına ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Suudi Arabistan veya Rusya'da yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı Türk vatandaşları başvurabilecek.
Gençlere burs
Etiketler: yurt dışı , Suudi Arabistan , Avustralya , Avusturya , İspanya , Kanada , Belçika , ALMANYA , İtalya , İsveç , İsviçre , Danimarka , Rusya , Fransa , Hollanda , İngiltere
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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