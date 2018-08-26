Tüplü gemi suya indi

Kruvaziyer turizme hizmet vermesi için üretilen AIDAnova isimli dev kruvaziyer yaklaşık 4 yıl süren yapım sürecinin ardından denize indi. İspanya açıklarında hizmet vermesi planlanan gemi LNG yakıt kullanması nedeniyle türünün ilk örneği. Alman firma bu gemiden 6 adet daha inşa ettirecek. Dünyanın ilk sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG yakıtla çalışan kruvaziyeri suya indi. Geminin yapımına 2015 yılında başlanmıştı. Almanya'nın Papenburg şehrindeki Meyer Werft tersanesinde inşası tamamlanan AIDAnova Carnival filosuna katıldı. AIDAnova'nın 1 haftalık tatillerle kullanılması bekleniyor.
1500 personelin çalıştığı gemide 2600 kamara bulunuyor. Geminin içinde ise her türlü imkan var.
1500 personelin çalıştığı gemide 2600 kamara bulunuyor. Geminin içinde ise her türlü imkan var.
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