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700 bin li sıraya gırdı

700 bin Çinli sıraya gırdı
Dört bir yanı cennetti... , bu yıl tüm dünyada turizmin en gözde merkezi haline geldi. Milyonlarca turist, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile tatilini Türkiye'de geçirmek i sıraya girdi. Onların başında Çin geldi. Çinliler'in da en çok Ayasofya, Kapadokya, Pamukkale ve Efes'i araştırdığı belirlendi. 700 bin sosyal medya kullanıcısının da Türkiye'yi görmek için seyahat acentelerine başvurduğu öğrenildi. Yunus Emre Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre, Çin'de 2018 yılında Türkiye ile ilgili yapılan internet aramalarında Ayasofya, , Göbeklitepe ve Anıtkabir başı çekti. Onları Mevlana Müzesi, Sultanahmet Cami takip etti.


Burak ERDEM ÇELİK
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