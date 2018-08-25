Kamuya olan borçlar için getirilen yapılandırma fırsatında son günlere girildi. Başvuru süresi 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Maliye'ye olan borçlar için bu hafta sonu internetten başvuru yapılabilecek. Süreyi kaçırmayıp başvurusunu yapanlar, borçlarını kolayca kapatma imkanından yararlanacak. Yapılandırma ile 31 Mart ve öncesine ait borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı tahsil edilmeyecek.
Yapılandırma pazartesi bitiyor
Etiketler: yapılandırma , borç , Yİ-ÜFE
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.