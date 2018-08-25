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pazartesi bitiyor

Yapılandırma pazartesi bitiyor
Kamuya olan lar için getirilen fırsatında son günlere girildi. Başvuru süresi 27 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Maliye'ye olan borçlar için bu hafta sonu internetten başvuru yapılabilecek. Süreyi kaçırmayıp başvurusunu yapanlar, borçlarını kolayca kapatma imkanından yararlanacak. Yapılandırma ile 31 Mart ve öncesine ait borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı tahsil edilmeyecek.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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