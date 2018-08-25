Üniversiteliye iş-harçlık

Hükümet; gençlere iş ve kariyer yolunu açmak için önemli bir projeyi daha yaşama geçiriyor. 'İş'e İlk Adım Projesi' her yıl mezun olan yaklaşık 1 milyon üniversitelinin istihdama erişimini kolaylaştıracak. İŞKUR tarafından yürütülen proje ile üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasıyla tanıştırılması, ilk adımı attıkları yerlerde iş sahibi olmaları hedefleniyor. İlk etapta 5 bin gencin yararlanacağı proje kapsamında hem ilk sigortalılık başlangıçları yapılacak hem de işe yerleşme imkanı sunulacak. İŞKUR bu yıl gençlere yönelik iki yeni program başlatırken, her yıl 100 bin öğrenci sosyal çalışma programlarından yararlanacak. Gençler bu yaz itibariyle sosyal çalışma programlarına dahil edilmeye başladı. Üç aylık program kapsamında asgari ücret desteği veriliyor. İŞKUR'a kayıtlı sigortacılık, iktisat, bankacılık, işletme, bilgisayar programcılığı, mühendislik mezunları başta olmak üzere yaklaşık 500 bin üniversiteli de işe yerleştirilecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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