En pahalısı Paris

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan araştırmada, tüm yıldız kategorilerinde ortalama oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk 3 şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. En pahalılar listesinde ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu görülürken, ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris, ortalama günlük satılan oda bedeli 263 euroya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu. İsrail'in Tel Aviv kenti 239 euro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York'ta ortalama oda fiyatları 236 euro düzeyinde bulunuyor. İsviçre'nin en büyük kenti Zürih 216 euro ile dördüncü, Cenevre ise 215 euro ile beşinci sırada yer aldı. Roma 182, Londra 181, Kopenhag 179, Amsterdam 178 ve Dublin 168 euro ile ilk 10'da yer alan diğer şehirler oldu. İstanbul'da ortalama oda fiyatı ise 88 euro oldu.
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısından ziyade fiyatların artmasının daha önemli olduğunu belirterek, "3 yıl önce 150-200 euro ortalama oda fiyatına sahip İstanbul'un yine bu düzeye dönmesi için çalışıyoruz" dedi.
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısından ziyade fiyatların artmasının daha önemli olduğunu belirterek, "3 yıl önce 150-200 euro ortalama oda fiyatına sahip İstanbul'un yine bu düzeye dönmesi için çalışıyoruz" dedi.
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