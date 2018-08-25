Cengiz Holding'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı olan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri önümüzdeki günlerde kademeli olarak üretime başlayacak ve yıl sonunda tam kapasiteyle çalışacak. Mardin'de 1.2 milyar euro yatırımla hayata geçirilen tesisler, 5 ana fabrika ve 12 yardımcı üniteden oluşuyor. Cengiz Holding Genel Koordinatörü Ömer Mafa, "Tesisler gübre ihtiyacının 350 milyon dolarlık kısmını karşılayacak, 270 milyon dolarlık kobalt, çinko ve bakır üretimi sağlayacak. 620 milyon dolarlık bir ithalatı ikame etmiş olacağız" dedi. Tesislerin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ise inşaatta 3 yıldır 5 bin kişinin görev aldığını belirterek, "İşletme aşamasına geçtiğimizde bin 250 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacağız. Çevremizde oluşturacağımız eko sistemle 25 bin kişi iş bulacak" diye konuştu.
Doğu’nun en büyük yatırımı açılıyor
Etiketler: Cengiz holding , Güneydoğu Anadolu , Mardin
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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