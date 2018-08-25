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Büyükbaş 15 tl

, elde kalan kurbanlıkları kilosu 14-15 liradan alacak. Hayvan tartılacak, ödeme peşin yapılacak

Büyükbaş 15 tl
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlık satışlarında memnuniyet verici bir seviye yakalandığını, çok fazla stok olmadığını gördüklerini ancak elde kalan hayvanları da alma taahhüdü verdiklerini belirterek, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek kasaplık sığırı kilogramı 15, 400 kilogram altı sığırı kilogramı 14, toklu küçükbaşı 14, koyunu 12.5, keçiyi 10 liradan alacağız" dedi. Bu yıl kurbanlıkları canlı olarak peşin ödemeyle alma kararı aldıklarını anlatan Pakdemirli, "iden üretici hayvanı getiriyordu, kesilip kaç kilo et çıktığına bakılıyordu. Bunlara gerek yok. Üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na (ESK) başvurup canlı hayvanını getirecek kilosu tartılacak ve onun üzerinden ödemesi yapılacak" diye konuştu.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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