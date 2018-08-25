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’dan yerli elektroşok cihazı

ASELSAN’dan yerli elektroşok cihazı
ASELSAN, tıbbi cihazların yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını genişletiyor. Radyoloji görüntüleme sistemleri, MR görüntüleme sistemi, harp ve acil yardım akıllı turnikesi geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştiren ASELSAN, bunlara yeni bir ürün daha ekleyecek. Şirket, METsis Medikal ile elektroşok cihazlarına yönelik işbirliği yaparak bu alanda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimini hedefliyor.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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