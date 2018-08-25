ASELSAN, tıbbi cihazların yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını genişletiyor. Radyoloji görüntüleme sistemleri, MR görüntüleme sistemi, harp ve acil yardım akıllı turnikesi geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştiren ASELSAN, bunlara yeni bir ürün daha ekleyecek. Şirket, METsis Medikal ile elektroşok cihazlarına yönelik işbirliği yaparak bu alanda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimini hedefliyor.
ASELSAN’dan yerli elektroşok cihazı
Etiketler: ASELSAN
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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