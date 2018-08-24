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Taşıt kredileri 7 milyarı aştı

Taşıt kredileri 7 milyarı aştı
Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi Haziran sonu itibarıyla 7 milyar 235 milyon 312 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre taşıt kredi bakiyesi 32 milyon 707 bin lira artış gösterdi. , bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam taşıt kredilerinin yüzde 35'i İstanbul'da kullanıldı.
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