Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi Haziran sonu itibarıyla 7 milyar 235 milyon 312 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre taşıt kredi bakiyesi 32 milyon 707 bin lira artış gösterdi. İstanbul, bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam taşıt kredilerinin yüzde 35'i İstanbul'da kullanıldı.
Taşıt kredileri 7 milyarı aştı
Etiketler: İstanbul
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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