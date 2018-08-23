Son dakika... Yaşlı aylıklarına yeni düzenleme

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik, yaşlı aylığı alanları yakından ilgilendiriyor. Daha önceki düzenlemede, yaşlı aylığına hak kazanabilmek için, hanede yaşayan tüm bireylerin gelirlerine bakılıyor ve kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa, yaşlı aylığı bağlanıyordu.

Artık hanedeki tüm kişilere değil, sadece eşlere bakılacak. Eşin aynı evde yaşayıp yaşamadığı ise dikkate alınmayacak. Böyle bir hesaplamada, eş ve kişinin kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden azsa maaşbağlanacak.

PUANLAMA FORMÜLÜ KALKTI

Yönetmelik değişikliğiyle, engelli aylıklarında da önemli bir değişikliğe gidildi. Kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formül kaldırıldı. Bunun yerine, engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli aylığında, hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarına bakılacak, bu gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden azsa, aylık söz konusu olacak.

Hanenin gelir durumu belirlenirken, her türlü ücret, nafaka, yevmiyeler, hanenin sahip olduğu konutlar ve kira gelirleri, dükkanları, binek araları, büyük ve küçük baş hayvanları ve tarımsal gelirleri, banka mevduatları, alınan sosyal yardımlara bakılacak. Harcamalar da, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak. Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmeye göre, engelli aylığı verilip verilmemesine karar verilecek.

100 günlük eylem planında, sosyal yardımlarla ilgili birçok düzenlemeye yer veriliyor. Buna göre sosyal yardım alan vatandaşlar, istihdama yönlendirilerek sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması için de, sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimlerle veri tabanlarının entegrasyonu güçlendirilecek. Ayrıca çoklu doğum yardımı hayata geçirilecek ve 5 bin muhtaç haneye ulaşılacak. Engelli sağlık kurulu raporları nedeniyle yaşanan sorunlar giderilerek, hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılması sağlanacak.