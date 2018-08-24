Yol Durumu
  1. Elde kalan kurbanlıklarla önemli açıklama

'ndan ekonomiyle ilgili önemli açıklama

İletişim Başkanı yaptığı açıklamada "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersi ile itiyor. Milletin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı , twetter hesabından, "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersi ile itiyor. Milletin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırılan altında yatan gerçek tam da budur" paylaşımında bulundu.

Etiketler: ,
  • 24 Ağustos 2018, Cuma 15:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar