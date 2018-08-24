Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twetter hesabından, "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersi ile itiyor. Milletin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırılan altında yatan gerçek tam da budur" paylaşımında bulundu.