Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elde kalan kurbanlıklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi.

"GETİREN PEŞİN PARASINI ALACAK"

Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." diye konuştu.