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Bakan Pakdemirli'den elde kalan larla ilgili önemli açıklama

nın son günü açıklama yapan ve Orman Bakanı , "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek ı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi.

Elde kalan kurbanlıklarla önemli açıklama

ve Orman Bakanı , elde kalan larla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek ı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi.

"GETİREN PEŞİN PARASINI ALACAK"

Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." diye konuştu.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 11:43
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