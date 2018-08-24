1.5 milyon liseliye ayda 534 TL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık lisede okuyan 1.5 milyondan fazla öğrencinin hem meslek sahibi olması hem de kendi işinin patronu olması için yeni bir çalışma başlattı. Mesleki eğitim kurslarına katılan öğrencilere aylık 534 TL ücret, sigorta; mezun olana 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi verilecek. MEB, açık lisede eğitim gören 1.5 milyondan fazla öğrenciye, hafta sonları ya da akşamları kendilerinin tercih ettikleri bir mesleki programda kursa katılmaları durumunda destek yağdıracak. Açık lisede okurken hafta sonları ya da geceleri mesleki eğitim kursuna katılan öğrencilere, net asgari ücretin üçte biri tutarında ücret ödenecek.
SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.