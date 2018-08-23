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  1. Ev hanımıyken girişimci oldu

kursuna gitti işletmesini kurdu

Kosgeb kursuna gitti işletmesini kurdu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde önce manda yetiştiriciliği kursuna, ardından da 5 hayvanının sütünü değerlendirmek amacıyla 'in girişimcilik kursuna giderek kendi işletmesini kuran Serap Karabacak, günlük 200 kilogram manda sütünden dondurma üretiyor. Vişneli, çilekli, limonlu gibi birçok çeşitte dondurmayı meyvesini kendi işleyerek yapan Karabacak, ürünlerini Tavşanlı dışında da satmak istiyor.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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