Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde önce manda yetiştiriciliği kursuna, ardından da 5 hayvanının sütünü değerlendirmek amacıyla KOSGEB'in girişimcilik kursuna giderek kendi işletmesini kuran Serap Karabacak, günlük 200 kilogram manda sütünden dondurma üretiyor. Vişneli, çilekli, limonlu gibi birçok çeşitte dondurmayı meyvesini kendi işleyerek yapan Karabacak, ürünlerini Tavşanlı dışında da satmak istiyor.
Kosgeb kursuna gitti işletmesini kurdu
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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