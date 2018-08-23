Ev hanımıyken girişimci oldu

İzmir'de 'uygulamalı girişimcilik' kursuna katılan ev hanımı Nimet Alkılıç, önce mevzuat, muhasebe, stoklama ve risk analizi gibi konularda eğitim aldı. Sonra da açtığı köfte restoranıyla kendi işinin başına geçti. Evde yaptığı köftelerin çok beğenilmesi üzerine bir işyeri açmak istediğini ancak işletmecilik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen Alkılıç, "Derken girişimcilik kurslarını duydum.
Bir işyeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunları bilmiyordum. Aldığım eğitimle hepsini öğrendim ve emin adımlarla restoranımı açtım. Şimdi kendime güvenim tam" diye konuştu. Alkılıç, İŞKUR'dan da işçi desteği sağlandığını söyledi.
Bir işyeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunları bilmiyordum. Aldığım eğitimle hepsini öğrendim ve emin adımlarla restoranımı açtım. Şimdi kendime güvenim tam" diye konuştu. Alkılıç, İŞKUR'dan da işçi desteği sağlandığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.