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Ev hanımıyken girişimci oldu

Ev hanımıyken girişimci oldu
İzmir'de 'uygulamalı girişimcilik' kursuna katılan ev hanımı Nimet Alkılıç, önce mevzuat, muhasebe, stoklama ve risk analizi gibi konularda eğitim aldı. Sonra da açtığı köfte restoranıyla kendi işinin başına geçti. Evde yaptığı köftelerin çok beğenilmesi üzerine bir işyeri açmak istediğini ancak işletmecilik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen Alkılıç, "Derken girişimcilik kurslarını duydum.

Bir işyeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunları bilmiyordum. Aldığım eğitimle hepsini öğrendim ve emin adımlarla restoranımı açtım. Şimdi kendime güvenim tam" diye konuştu. Alkılıç, 'dan da işçi desteği sağlandığını söyledi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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