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kaşıkları ihraç ediyorlar

Cam kaşıkları ihraç ediyorlar
Yalova'da b yaşayan Nurettin ve Gülhan Levent çiftinin 'den ithal ettikleri çubukları 10 metrekarelik dükkanda işleyerek yaptıkları çay kaşıkları, yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor. Cam kristal ustası Nurettin (54) ve eşi (47), geçimlerini yaklaşık 30 yıldır cam çubuklardan yaptıkları çay kaşıklarını satarak sağlıyor. Düz, sapı yaldızlı, platinli, renkli ve dekorlu çay kaşıkları ürettiklerini belirten Nurettin Levent, günde 700-800 kaşık yaptıklarını, bunun bin adede çıktığı zamanlar da olduğunu söyledi. Levent, "1.5 metrelik cam çubuğu 13 kuruş maliyetle getiriyoruz. İçinde 2 bin cam çubuk bulunan bağ halinde alıyoruz. Kesiyoruz, 700-800 derece sıcakta işliyoruz. Takımını 4-5 liradan satıyoruz" dedi. Levent, "Yaptığımız ürünler en çok 'a gidiyor. Ayrıca , , ABD gibi ülkelere de satıyoruz" diye konuştu.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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