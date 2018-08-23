Yalova'da b yaşayan Nurettin ve Gülhan Levent çiftinin Çin'den ithal ettikleri cam çubukları 10 metrekarelik dükkanda işleyerek yaptıkları çay kaşıkları, yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor. Cam kristal ustası Nurettin (54) ve eşi Gülhan Levent (47), geçimlerini yaklaşık 30 yıldır cam çubuklardan yaptıkları çay kaşıklarını satarak sağlıyor. Düz, sapı yaldızlı, platinli, renkli ve dekorlu çay kaşıkları ürettiklerini belirten Nurettin Levent, günde 700-800 kaşık yaptıklarını, bunun bin adede çıktığı zamanlar da olduğunu söyledi. Levent, "1.5 metrelik cam çubuğu 13 kuruş maliyetle getiriyoruz. İçinde 2 bin cam çubuk bulunan bağ halinde alıyoruz. Kesiyoruz, 700-800 derece sıcakta işliyoruz. Takımını 4-5 liradan satıyoruz" dedi. Levent, "Yaptığımız ürünler en çok Gürcistan'a gidiyor. Ayrıca İran, Irak, ABD gibi ülkelere de satıyoruz" diye konuştu.
Cam kaşıkları ihraç ediyorlar
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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