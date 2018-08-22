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li aşiret liderleri: Dolar yerine kullanacağız

'ın Reyhanlı ilçesine gelen li 10 aşiret lideri, bundan sonra ülkelerinde yapacakları her türlü ticarette dolar yerine kullanacaklarını söyledi.

Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız

Kurban Bayramı nedeniyle Reyhanlı'ya gelen li 10 aşiret lideri, toplantı düzenledi. Toplantı sonrası açıklama yapan 'Assasni' aşireti lideri Emin Al Assani, Başkanı 'ın 'ye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını söyledi. Assani, "Türkiye'nin yanındayız, ABD'nin uygulamasını kınıyoruz. Biz Suriyeli aşiret liderleri olarak aldığımız kararla, Suriye'de yapılacak her türlü ticarette dolar yerine 'nı kullanacağız. Tüm aşiret liderleri olarak aldığımız kararı kendi mensuplarımıza ileterek vakit geçirmeden uygulamaya da koyacağız" dedi.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 18:38
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