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lere bin 130 TL

Eylül’de lere bin 130 lira öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek

Öğretmenlere bin 130 TL
Önümüzdeki ay okulların açılmasıyla lere de öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Her eğitim-öğretim döneminin başında hesaplara yatırılan hazırlık ödeneğinin (kırtasiye parası) tutarı, bu yıl 80 lira zamlı olacak. Tutar, 2017 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre; geçen yıl bin 50 lira olan hazırlık ödeneği, bu yıl bin 130 lira olarak uygulanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 32'nci Maddesi'ne göre hazırlık ödeneği; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (okul müdürleri ile yardımcıları, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödeniyor.
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