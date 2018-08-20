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Son dakika... Emekliye yeni

Son dakika haberine göre Temmuz’da maaşları artan, bu ay da ikramiye alan emeklilerin mının ipuçları geliyor. ’nın beklenti anketine göre, ve Bağ-Kur’luların Ocak zammı oranları açıklandı. Peki Ocak zammı oranları ne kadar olacak? Emeklilerin Ocak zammıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Emekliye yeni zam
Temmuz'da maaşları artan, bu ay da bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alan emeklilerin, Ocak zammının da ipuçları geldi. Merkez Bankası, ekonomistlerle yaptığı Ağustos ayı beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 13.88'den yüzde 16.45'e çıktı. Bu hesapla, yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı yüzde 6.67 olacak.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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