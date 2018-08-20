Temmuz'da maaşları artan, bu ay da bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alan emeklilerin, Ocak zammının da ipuçları geldi. Merkez Bankası, ekonomistlerle yaptığı Ağustos ayı beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 13.88'den yüzde 16.45'e çıktı. Bu hesapla, yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı yüzde 6.67 olacak.
Son dakika... Emekliye yeni zam
Son dakika haberine göre Temmuz’da maaşları artan, bu ay da ikramiye alan emeklilerin Ocak zammının ipuçları geliyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur’luların Ocak zammı oranları açıklandı. Peki Ocak zammı oranları ne kadar olacak? Emeklilerin Ocak zammıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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