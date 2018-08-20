Temmuz'da maaşları artan, bu ay da bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alan emeklilerin, Ocak zammının da ipuçları geldi. Merkez Bankası, ekonomistlerle yaptığı Ağustos ayı beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 13.88'den yüzde 16.45'e çıktı. Bu hesapla, yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı yüzde 6.67 olacak.

