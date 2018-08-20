İmar barışı’na 4 milyon başvuru

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı'nda başvuru sayısı 4 milyonu aştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 4 milyon 141 bin 52'ye ulaştı, vatandaşlarca 1 milyar 643 milyon 280 bin lira ödeme yapıldı. Bu başvurulardan 3 milyon 654 bin 601'i konut, 376 bin 27'si ticari yapı, 110 bin 300'ü tarımsal yapı ve 124'ü güneş enerjisi santrali için yapıldı. Bu kapsamda 306 bin 399 yapı kayıt belgesi verildi. 31 Aralık 2017 öncesi inşa edilen yapıları kapsayan düzenlemeye son başvuru tarihi 31 Ekim 2018.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 4 milyon 141 bin 52'ye ulaştı, vatandaşlarca 1 milyar 643 milyon 280 bin lira ödeme yapıldı. Bu başvurulardan 3 milyon 654 bin 601'i konut, 376 bin 27'si ticari yapı, 110 bin 300'ü tarımsal yapı ve 124'ü güneş enerjisi santrali için yapıldı. Bu kapsamda 306 bin 399 yapı kayıt belgesi verildi. 31 Aralık 2017 öncesi inşa edilen yapıları kapsayan düzenlemeye son başvuru tarihi 31 Ekim 2018.
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