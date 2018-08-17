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Seyahatlere güvence

Seyahatlere güvence
Katılım Emeklilik, yeni sağlık sigortası ürünü Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası'nı piyasaya sundu. Poliçe, 30 bin euro limit dahilinde tıbbi tedavi teminatı, yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliye ve cenaze nakil imkanı sunuyor. Tıbbi tedavilerden sonra transfer masraflarını da ödüyor. Yaralanma veya hastalığa bağlı konaklama süresinin uzatılması durumunda 7 güne kadar otel konaklamalarını karşılıyor.

Zorunlu nedenlerle gerçekleşen tur iptallerinde katılımcıya bin euro ödeme yapılıyor. Bagaj kaybı ve hasarı durumlarında 500 euro ödenirken, 12 saat ve üstü bagaj gecikmeleri ile çifte rezervasyon nedeniyle gecikmelerde 200 euro veriliyor. Aktarmalı uçuşun kaçırılması nedeniyle gecikme durumunda 100 euro ödenirken, reddi durumunda vize bedeli kadar teminat sunuluyor. Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Yeni ürünümüz ile sağlık kategorisindeki hizmet kapsamımızı genişletmiş ve çeşitlendirmiş olduk. Bu ürünümüzde katılımcılarımızı seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyoruz" diye konuştu.
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