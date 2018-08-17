Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ'lerin finansmanı amacıyla, tüm paydaşlarla ortak hareket edilen yeni kredi paketi çalışmasının detaylarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan önlemlere ilave olarak reel sektör ve bankalar işbirliğinde de ek önlemler alınmaktadır.

Bu kapsamda, KOBİ'lerimizin finansmanı amacıyla, TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığı bilinmektedir.

Yakın bir zaman içinde başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır

İlgili kurumlara teşekkür eder, uygulamaların ekonomimiz ve KOBİ'lerimiz için hayırlı olmasını dileriz."