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emekliye bin tl

Emeklilere bin lira ödemeleri bugün başlıyor. İkramiyeden emekliler de yararlanacak. 8 ’dan sonra emekli aylığı bağlananlar ilk ikramiyelerini alacak

Yeni emekliye bin tl
Yasaya göre, den yararlanmak için ödeme tarihinde aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu kapsamda 16 Ağustos'a kadar emekli aylığı bağlanan herkes, öncesi yapılacak ikramiye ödemesinden yararlanacak. Ramazan Bayramı ikramiyesinden de 8 Haziran'a kadar emekli aylığı bağlananlar yararlanmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, işlemleri hızlandırmış ve emeklilik başvurusu yapmış 100 bin kişinin aylığını bağlayarak 'daki ikramiyeden yararlanmalarını sağlamıştı. 8 Haziran'dan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler ilk bayram ikramiyelerini almış olacak. 'tan sonra emekli aylığı bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. İkramiye bu yılla sınırlı olmayacak. İlerleyen yıllarda da ödenecek. emekliler de emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Halen bin lira olan ikramiye tutarı ise önümüzdeki yıllarda artırılabilecek.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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