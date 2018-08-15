Önceki gün döviz kurundaki düşüşle beraber altın da günü düşüşle kapattı. Gram altın fiyatı 14 Ağustos gününü 244 liranın da altını gördü. 15 Ağustos salı günü çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın alış fiyatı ve satış fiyatı en çok merak edilen konular arasında.



Düğün yapacakların veya yatırım aracı olarak altını kullananların daha çok araştırdığı altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı cumhuriyet altın fiyatına dair son bilgiler Takvim.com.tr'de...

ABD merkezli kur saldırıları ile yaşanan piyasadaki inişli çıkışlı grafik altın fiyatlarını da ister istemez etkiledi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...



15 Ağustos 2018 altın fiyatlarındaki güncel bilgiler şöyle;



ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR?

Gram altın en çok merak edilen altın fiyatları listesinin başında geliyor. 1 gram altının ne kadar olduğu en çok araştırılan sorular arasında. Yatarım aracı olarak da gayet elverişli bir altın türü olan gram altının alış fiyatı: 247,1355 Türk Lirası'yken satış fiyatı 247,6073 Türk Lirası.