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Sanayicilere 1.2 milyarlık destek

Sanayicilere 1.2 milyarlık destek
Hükümet, 'ye yönelik ekonomik saldırıları boşa çıkarmak için bir adım daha attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilere yönelik 1 milyar 200 milyon liralık yeni destek programını devreye soktuklarını açıkladı. Hedeflerinin cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren desteklemek olduğunu vurgulayan Varank, "Yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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