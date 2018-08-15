Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük'ün atanması gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise İbrahim Halil Öztop'un atanması uygun görüldü.
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