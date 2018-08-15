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Merkez ile Hazine ve 'nda atamalar

Cumhuriyet Merkez , Hazine ve ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları ’de yayımlandı.

Merkez Bankasına kritik atama!

Bugünkü sayıda yayımlanan kararlarına göre, Cumhuriyet Merkez Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük'ün atanması gerçekleştirildi.

Hazine ve nda Açık Bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise İbrahim Halil Öztop'un atanması uygun görüldü.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 09:01
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