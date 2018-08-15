Çelikçiler B planını yaptı

ABD'nin küresel ticaret ve siyaset dengelerini hiçe sayan, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı çelik ve alüminyum kararının ardından Türk çelik üreticileri harekete geçti. Ocak-temmuz döneminde ABD'ye olan ihracatın 250 milyon dolar gerilemesi üzerine yeni pazar arayışına başlayan sektör yönünü Uzakdoğu'ya çevirdi. 2017'de ABD'ye 1.3 milyar dolarlık demir-çelik ve alüminyum ihraç eden sektör oyuncuları, bu oranın toplam ihracatın binde 7'sine denk geldiğini belirterek, "ABD'nin haksız yaptırımları karşısında Uzakdoğu pazarına yoğunlaşacağız" diyor.
ALTERNATİF PAZARLAR
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Arslan, "Hong Kong, Singapur, Filipinler ve Malezya'yı kapsayan Uzakdoğu ülkelerine ve Güney Amerika'ya ihracatımızı artıracağız. Bu pazarlarda yüksek potansiyel var" dedi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, geçen yıl Amerika'ya 1.9 milyon ton ihracat yapıldığını belirterek, "Amerika'ya geçtiğimiz yıl 1.3 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2018'in ilk 6 ayında ise 800 bin ton çelik ürün ile 720 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Amerika'nın koyduğu ek vergilerle orada da çelik fiyatları arttı. Onların çelik üretimi iç piyasadaki talebi karşılamıyor" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin yeni pazarlara yöneleceğini ifade eden Ertan, şöyle devam etti: "Bundan sonra Batı Afrika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Uzakdoğu ülkelerine ihracat yapabiliriz. Türkiye'deki çelik üretim kapasitesi 50 milyon ton. Amerika'ya ihraç ettiğimiz çeliği dünyada her yere satabiliriz."
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Yaşananlarla ilgili olarak bir kriz masası oluşturan Türkiye İhracatçılar Meclisi, hukuk çerçevesinde atılacak adımlar için yol haritası çıkartıyor. Konunun Dünya Ticaret Örgütü tarafından da inceleneceği bilgisini veren TİM yöneticileri, "Trump'ın kararı ABD'deki alıcılarda panik uyandırıyor. Onlar da bu kararın yanlış olduğunu ve yakın zamanda düzeltileceğini ifade ediyor. Kendileri ile de temastayız. Hukuki süreci başlattık" açıklamasını yaptı.
2. sıra
Üretim bazında Avrupa'daki yeri
10 ülke
Türkiye ihracatta ilk 10 ülke içinde
200 ülke
İhracat yaptığımız ülke sayısı
50 milyon ton
Türkiye'nin çelik üretim kapasitesi
8. sıra
Üretimde dünyadaki sıralaması
ALTERNATİF PAZARLAR
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Arslan, "Hong Kong, Singapur, Filipinler ve Malezya'yı kapsayan Uzakdoğu ülkelerine ve Güney Amerika'ya ihracatımızı artıracağız. Bu pazarlarda yüksek potansiyel var" dedi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, geçen yıl Amerika'ya 1.9 milyon ton ihracat yapıldığını belirterek, "Amerika'ya geçtiğimiz yıl 1.3 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2018'in ilk 6 ayında ise 800 bin ton çelik ürün ile 720 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Amerika'nın koyduğu ek vergilerle orada da çelik fiyatları arttı. Onların çelik üretimi iç piyasadaki talebi karşılamıyor" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin yeni pazarlara yöneleceğini ifade eden Ertan, şöyle devam etti: "Bundan sonra Batı Afrika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Uzakdoğu ülkelerine ihracat yapabiliriz. Türkiye'deki çelik üretim kapasitesi 50 milyon ton. Amerika'ya ihraç ettiğimiz çeliği dünyada her yere satabiliriz."
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Yaşananlarla ilgili olarak bir kriz masası oluşturan Türkiye İhracatçılar Meclisi, hukuk çerçevesinde atılacak adımlar için yol haritası çıkartıyor. Konunun Dünya Ticaret Örgütü tarafından da inceleneceği bilgisini veren TİM yöneticileri, "Trump'ın kararı ABD'deki alıcılarda panik uyandırıyor. Onlar da bu kararın yanlış olduğunu ve yakın zamanda düzeltileceğini ifade ediyor. Kendileri ile de temastayız. Hukuki süreci başlattık" açıklamasını yaptı.
2. sıra
Üretim bazında Avrupa'daki yeri
10 ülke
Türkiye ihracatta ilk 10 ülke içinde
200 ülke
İhracat yaptığımız ülke sayısı
50 milyon ton
Türkiye'nin çelik üretim kapasitesi
8. sıra
Üretimde dünyadaki sıralaması
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