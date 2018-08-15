Konutta yeni kampanya bayramdan sonra başlıyor

Gayrimenkul sektörü bayramdan sonraki haftaiçi yeni konut kampanyası için kolları sıvadı. Aylık yüzde 2'e fırlayan konut kredisi faiz oranları tekrar yüzde 0.98'e iniyor. Gayrimenkul sektörünün 3 büyük çatı kuruluşu GYODER, İNDER ve KONUTDER üyeleri Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ile bir araya geldi. Mayıs ve haziran aylarında aylık 098 olan konut kredisi oranları temmuzda yüzde 2'ye kadar çıkmıştı. Yapılacak kampanyayla bu oranlar tekrar 0.98'e inecek.



