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Konutta yeni kampanya bayramdan sonra başlıyor

Müteahhitler, bayramdan sonra konutta yeni bir kampanyaya başlayacaklarını açıkladı. Aylık yüzde 2'ye fırlayan konut kredisi oranları tekrar psikolijik sınır olan yüzde 1'in altına inecek. Firmalar kendi bünyelerinde konut kredisi faiz oranlarını 120 aya varan vadelerde 0.98'e çekecek. Peşinat oranları da yüzde 10'a inecek. Başkanı , stoklarla sınırlı olacak kampanyanın 1 ay boyunca devam edeceğini bildirdi. Ancak devlet tarafından da verilmesi halinde kampanyanın uzaması bekleniyor.

Konutta yeni kampanya bayramdan sonra başlıyor

Gayrimenkul sektörü bayramdan sonraki haftaiçi yeni konut kampanyası için kolları sıvadı. Aylık yüzde 2'e fırlayan konut kredisi faiz oranları tekrar yüzde 0.98'e iniyor. Gayrimenkul sektörünün 3 büyük çatı kuruluşu GYODER, İNDER ve KONUTDER üyeleri Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ile bir araya geldi. Mayıs ve haziran aylarında aylık 098 olan konut kredisi oranları temmuzda yüzde 2'ye kadar çıkmıştı. Yapılacak kampanyayla bu oranlar tekrar 0.98'e inecek.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 18:17
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